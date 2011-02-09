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Минская международная выставка-ярмарка собрала книгоиздателей из 22-х стран

09 февраля 2011 08:30
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Среди них - Россия, Литва, Украина, Польша, США, Италия и Франция. Почётный гость этого года - Германия. В программе форума - презентации книг, автограф-сессии, семинары и «круглые столы».

Германия представит на экспозиции более 700 книг, в том числе произведения современных авторов. Все они после ярмарки останутся в Беларуси - книги передадут в фонды национальных библиотек.

Петер Деттмар, советник-посланник Посольства Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:
Это очень большая честь для нас участвовать в этой выставке, тем более в качестве почетного гостя. Германию и Беларусь связывает давнее сотрудничество в области культуры. И мы считаем, что нет лучшей коммуникации для совместного сближения, чем подобные мероприятия. В этом году мы привезли сюда очень широкий спектр литературы — более 700 изданий. Планируется провести и очень интересные семинары. Знаем, что в прошлом году выставку посетило рекордное количество читателей и верим, что на этот раз их будет не меньше.

# Культура

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