Минская городская Ратуша отмечает юбилей

Сегодня ровно 5 лет с момента закладки первого камня и капсулы с обращением к потомкам в основание вновь возводимой Ратуши в сквере на площади Свободы.

История же ее появления уходит в далекий XVI век. Именно тогда было построено первое, деревянное здание. Каменное было сооружено в 1582 году и уже стояло посреди Соборной площади (ныне площади Свободы). За время своего существования Ратуша не раз отстраивалась, но всегда была значительным сооружением и имела выразительный архитектурный облик.

Работая над проектом, современные архитекторы использовали старые чертежи и рисунки. Не пытаясь следовать им в точности, зодчие сохранили главные элементы здания. В феврале 2004 года восстановленный символ города был открыт для посетителей, а 4 ноября состоялось торжественное открытие ратуши.

Сегодня возрожденный символ Минска по праву вызывает гордость горожан. Здесь проходят важнейшие мероприятия в жизни столицы. В ратуше открываются Дни города, а на самом празднике около ее стен выступают лучшие музыкальные коллективы.