Прямой эфир

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов

17 января 2019 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зачем мне Рим или Венеция, если есть Минск. Именно так, по мнению журналистов одного из самых популярных интернет-порталов Британии, подумает европеец, когда станет планировать долгожданный отпуск.

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов-1

Ольга Демишкевич, руководитель официальной онлайн-площадки II Европейских игр:
Гости, которые приезжают в Беларусь либо в другие страны, интересуются самыми известными нашими достопримечательностями, которые внесены в список ЮНЕСКО. Также всех привлекают гастрономические туры.

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов-4

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Главными аргументами стали: II Европейские игры, 30-дневный безвизовый режим, чистота, безопасность и богатая история белорусской столицы. А в довесок ещё и популярные «хипстерские» кафе и пабы.

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов-7

Ольга Демишкевич:
Есть интерес: как групповые заявки, так и от индивидуальных клиентов, которые интересуются билетами на Европейские игры, интересуются какими-то экскурсионными турами. Уже активно идет бронирование, активно идут продажи.

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов-10

Не спортом единым планирует удивлять большой город иностранных гостей. Помимо хлеба и, конечно, зрелищ, уже подготовлена культурная программа. Что показывать и про что рассказывать туристам, к слову, на нескольких языках, не понаслышке знают здесь.

Анастасия Борковская, администратор музея:
Буквально вчера было две англоязычные экскурсии. Это просто гости, которые заходят к нам в музей. Мы с радостью предлагаем им экскурсии. Экскурсоводы у нас практически все англоговорящие.

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов-13

Около 20 точнейших копий самых популярных достопримечательностей синеокой под крышей белорусского Парфенона. Единственный в своём роде, музей собрал большую историю нашей страны на довольно небольшой по метражу площади.

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов-16

Анастасия Борковская:
В экскурсию включены обязательно интересные легенды, предания о том или ином месте. То есть, Чёрная панна Несвижа у нас присутствует на макете как призрак.

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов-19

Только здесь на перекрёстке двух дорог можно увидеть сразу четыре замка: Мирский, Несвижский, Лидский и Кревский. Макет последнего, к слову, воссоздавали по гравюре Сергея Прищепы. В современных реалиях на месте исторического памятника руины.

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов-22

Валерия Черновец, экскурсовод:
В 14 веке такие замки, подобные Креву, строились по всей территории, по всей границе Беларуси, которая тогда входила в состав ВКЛ. Тогда ещё эту границу называли каменным поясом. И Кревский замок – именно тот замок, где подписали Кревскую унию в 1385 году, которая стала предтечей Люблинской унии и тоже изменила ход истории.

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов-25

Тут же, в одном из, так называемых экскурсоводами, кармашках – алмаз знаний, ведь именно из книг, которые хранятся на полках Национальной библиотеки, эти люди узнали то, что теперь рассказывают посетителям музея.

Владислав Боев, корреспондент:
А ещё – зона виртуальной реальности. Фактически, находясь на цокольном этаже Дворца профсоюзов, в самом центре столицы, надев специальные очки, переносишься практически к любой достопримечательности Беларуси. Важно наслаждаться таким путешествием сидя, в противном случае может просто закружиться голова.

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов-28

Однако не стоит забывать про популярные и сейчас, не говоря уже про время II Европейских игр, обзорные экскурсии. Организаторы спортивного праздника обещают: экскурсоводы будут колесить с туристами по Минску каждый день.

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов-31

# Европейские игры # Культура # Ольга Демишкевич # Анастасия Борковская # Валерия Черновец # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В чём уникальность Осмоловки и как сделать район ещё привлекательнее? Интервью с Игорем Чернявским
16 января 2019 16:55

В чём уникальность Осмоловки и как сделать район ещё привлекательнее? Интервью с Игорем Чернявским

Минкульт включил Осмоловку в охранную историко-культурную зону Минска
16 января 2019 16:42

Минкульт включил Осмоловку в охранную историко-культурную зону Минска

«Современность, связанная с традициями». Историческое фехтование презентуют в Минске во время II Европейских игр
16 января 2019 14:57

«Современность, связанная с традициями». Историческое фехтование презентуют в Минске во время II Европейских игр