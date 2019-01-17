Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Рассказываем, что ждёт туристов

Зачем мне Рим или Венеция, если есть Минск. Именно так, по мнению журналистов одного из самых популярных интернет-порталов Британии, подумает европеец, когда станет планировать долгожданный отпуск.

Ольга Демишкевич, руководитель официальной онлайн-площадки II Европейских игр:

Гости, которые приезжают в Беларусь либо в другие страны, интересуются самыми известными нашими достопримечательностями, которые внесены в список ЮНЕСКО. Также всех привлекают гастрономические туры.

Минск вошёл в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году. Главными аргументами стали: II Европейские игры, 30-дневный безвизовый режим, чистота, безопасность и богатая история белорусской столицы. А в довесок ещё и популярные «хипстерские» кафе и пабы.

Ольга Демишкевич:

Есть интерес: как групповые заявки, так и от индивидуальных клиентов, которые интересуются билетами на Европейские игры, интересуются какими-то экскурсионными турами. Уже активно идет бронирование, активно идут продажи.

Не спортом единым планирует удивлять большой город иностранных гостей. Помимо хлеба и, конечно, зрелищ, уже подготовлена культурная программа. Что показывать и про что рассказывать туристам, к слову, на нескольких языках, не понаслышке знают здесь. Анастасия Борковская, администратор музея:

Буквально вчера было две англоязычные экскурсии. Это просто гости, которые заходят к нам в музей. Мы с радостью предлагаем им экскурсии. Экскурсоводы у нас практически все англоговорящие.

Около 20 точнейших копий самых популярных достопримечательностей синеокой под крышей белорусского Парфенона. Единственный в своём роде, музей собрал большую историю нашей страны на довольно небольшой по метражу площади.

Анастасия Борковская:

В экскурсию включены обязательно интересные легенды, предания о том или ином месте. То есть, Чёрная панна Несвижа у нас присутствует на макете как призрак.

Только здесь на перекрёстке двух дорог можно увидеть сразу четыре замка: Мирский, Несвижский, Лидский и Кревский. Макет последнего, к слову, воссоздавали по гравюре Сергея Прищепы. В современных реалиях на месте исторического памятника руины.

Валерия Черновец, экскурсовод:

В 14 веке такие замки, подобные Креву, строились по всей территории, по всей границе Беларуси, которая тогда входила в состав ВКЛ. Тогда ещё эту границу называли каменным поясом. И Кревский замок – именно тот замок, где подписали Кревскую унию в 1385 году, которая стала предтечей Люблинской унии и тоже изменила ход истории.

Тут же, в одном из, так называемых экскурсоводами, кармашках – алмаз знаний, ведь именно из книг, которые хранятся на полках Национальной библиотеки, эти люди узнали то, что теперь рассказывают посетителям музея. Владислав Боев, корреспондент:

А ещё – зона виртуальной реальности. Фактически, находясь на цокольном этаже Дворца профсоюзов, в самом центре столицы, надев специальные очки, переносишься практически к любой достопримечательности Беларуси. Важно наслаждаться таким путешествием сидя, в противном случае может просто закружиться голова.