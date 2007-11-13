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Минск во власти моды

13 ноября 2007 17:43
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Весна-лето 2008 станет сезоном контрастов, новаций и всевозможных открытий. Так считают дизайнеры.

Промышленность уже приступила к выпуску новинок. 
В этот раз впервые за пять лет неделю белорусской моды открыл конкурс   делового костюма. Одиннадцать коллекций в самых разных стилях - от строгой классики до шокирующего модерна. Мода - дама капризная. Успеть за ней и даже опередить - задача архисложная. Главное - работать на клиента.

Будущий сезон станет переломным в плане модных тенденций. Модельеры возвращаются к нейтральности и спокойствию. В цветовой гамме доминируют   все вариации серого, бежевого и сливового. Модным станет соединение искусственных и натуральных материалов. Причем, все эти новинки, утверждают специалисты, уже завтра появятся в белорусских магазинах  

Дизайнеры творят, промышленность работает, а покупателю все равно не  угодить. Товаровед Наталья Куницкая в выборе ассортимента для своего отдела  пользуется дедовским способом: если одежда самой нравится - ее и клиент будет носить. Проверено. Специалист отмечает - на вешалках не хватает  яркого, экстравагантного эксклюзива, так сказать. Минск - хоть и не Париж, но претендует на фэшн-законодателя уже не просто местного масштаба. До мирового подиума осталось буквально несколько стежков.

# Культура

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