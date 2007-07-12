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Минск простился с православной святыней

12 июля 2007 08:57
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Честные мощи евангелиста и апостола Луки покинули столицу.

Из Свято-Ефросиниевской церкви реликвию повезли в Национальный аэропорт Минск, откуда на самолете отправят в Грецию. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужил торжественный молебен в честь отбытия мощей.

За неполные четверо суток, в течение которых ковчег с главой святого был выставлен для поклонения в Минске, к нему приложились 270 тысяч прихожан. Всего же за время паломничества святыни по городам России, Украины, Беларуси ей поклонилось более миллиона верующих. 

# Культура

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