Минск простился с православной святыней

Честные мощи евангелиста и апостола Луки покинули столицу.

Из Свято-Ефросиниевской церкви реликвию повезли в Национальный аэропорт Минск, откуда на самолете отправят в Грецию. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужил торжественный молебен в честь отбытия мощей.

За неполные четверо суток, в течение которых ковчег с главой святого был выставлен для поклонения в Минске, к нему приложились 270 тысяч прихожан. Всего же за время паломничества святыни по городам России, Украины, Беларуси ей поклонилось более миллиона верующих.

