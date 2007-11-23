Прямой эфир

Минск покидает "Л_стападз_к-2007"

23 ноября 2007 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня состоялось торжественное закрытие 9-го Минского международного фестиваля детского и юношеского кино.

За неделю зрители увидели 12 художественных и более 60 анимационных фильмов, снятых в последние  два года.

Главный приз - Гран-при от зрителей получил чешский фильм "Махара - тайна талисмана". Кстати сам фильм на фестиваль доставили буквально за день до показа.

Главный же приз профессионального жюри за лучший полнометражный художественный фильм присудили картине "Руди - гончий поросенок" немецкого режиссера Питера Тимма.

А мультфильм российского режиссера Сергея Меринова признали лучшим анимационным фильмом. В целом россияне могут похвастаться самым большим количеством дипломов на этом "Листопадике".

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
22 ноября 2007 16:31

Новые серии киножурнала "Ералаш" в Минске

22 ноября 2007 09:10

Аншлаги Минского "Лiстапада"

21 ноября 2007 14:25

Белорусское кино на белорусском кинофестивале