Минск покидает "Л_стападз_к-2007"

Сегодня состоялось торжественное закрытие 9-го Минского международного фестиваля детского и юношеского кино.

За неделю зрители увидели 12 художественных и более 60 анимационных фильмов, снятых в последние два года.

Главный приз - Гран-при от зрителей получил чешский фильм "Махара - тайна талисмана". Кстати сам фильм на фестиваль доставили буквально за день до показа.

Главный же приз профессионального жюри за лучший полнометражный художественный фильм присудили картине "Руди - гончий поросенок" немецкого режиссера Питера Тимма.

А мультфильм российского режиссера Сергея Меринова признали лучшим анимационным фильмом. В целом россияне могут похвастаться самым большим количеством дипломов на этом "Листопадике".

