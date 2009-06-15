Минкульт Беларуси объявляет о приеме творческих заявок на создание фильмов со статусом «национальный»

Департамент по кинематографии при Министерстве культуры Беларуси объявил о начале приема творческих заявок на создание художественных фильмов со статусом «национальный». Никаких возрастных, профессиональных ограничений для авторов нет.

Литературные сценарии (или синопсисы) авторы могут представлять в департамент. Заявки рассмотрит Экспертный совет по кинематографии Министерства культуры и примет решения рекомендательного характера. В экспертный совет, возглавляемый директором департамента Максимом Будановым, входят 15 специалистов. Это представители департамента, Национальной киностудии «Беларусьфильм», деятели кино и искусства. Постановку фильмов со статусом «национальный» планируется осуществлять на киностудии «Беларусьфильм».

По положению о национальном фильме, утвержденном постановлением Совета Министров, национальным признается фильм, отвечающий следующим условиям: сценарий освещает события истории и культуры Республики Беларусь или отражает наиболее важные явления современности, имеющие общественную, историческую и культурную значимость. Не менее 70% состава съемочной группы, создающей фильм, — граждане Беларуси. Финансирование расходов по его производству осуществляется, как правило, за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

Кроме того, при производстве национального фильма свыше 50% общего объема работ по производству фильма осуществляются юридическими лицами или гражданами Беларуси, а также фильм должен озвучиваться на белорусском и (или) русском языках. В картине может быть использован иностранный язык, если это соответствует творческому замыслу.

Более подробная информация об условиях подачи заявки на создание художественных фильмов со статусом «национальный», а также положение о национальном фильме размещены на сайте Министерства культуры Беларуси.

Критерии оценки сценария фильма, претендующего на статут «национального», очень высокие. В настоящее время на киностудии есть несколько десятков сценариев, но все они требуют доработки.

Сценарий может стать итогом работы нескольких авторов или коллектива. Например, как было в случае со сценарием фильма «Брестская крепость». Первоначально автором сценария был известный белорусский драматург Алексей Дударев, но в процессе доработки итоговый материал стал результатом труда четырех авторов. Это мировая практика, когда идет сотрудничество, объединение усилий в работе над проектом, передает БЕЛТА.