Михаилу Пташуку сегодня исполнилось бы 65 лет

С его именем связана целая эпоха в отечественном кино. Вечер памяти белорусского режиссера пройдет в Минске. В кинотеатре "Центральный" соберутся близкие, друзья, коллеги и все, кто помнит и любит мастера. Во время встречи состоится показ фильма "Знак беды".



Война стала основной темой творчества Михаила Пташука. Он экранизировал и другие произведения белорусских классиков, в том числе "Черный замок Ольшанский" Владимира Короткевича, "Возьму твою боль" Ивана Шамякина.



Со своими фильмами Пташук объехал фестивали всего мира. После картины "В августе 44-го...", которая вышла на экраны в 2001 году, кинорежиссер стал стремительно набирать популярность. По заказу Голливуда он успел снять картину "Песня Розы".



Его главной мечтой был "белорусский Титаник", фильм о чернобыльской трагедии. По роковой случайности, Михаил Пташук погиб в годовщину аварии на ЧАЭС, 26 апреля 2002 года.