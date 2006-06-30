Мифы народов мира, объединяйтесь!

Так звучит призыв, адресованный посетителям выставки работ минской керамистки Лилии Нишчик. Цивилизация Древнего Египта и индейцев майя, Древняя Индия, Древняя Греция и славянская архаика. Соседство этих исторических и культурных пластов несомненно эклектично, но и на удивление органично. Так решила минская художница Лилия Нишчик и назвала выставку, открывшуюся в Музее белорусской истории и культуры, <Мифы и символы>. Выбор темы и построение экспозиции обусловила давнее стремление керамистки к изучению всевозможной старины. Лилия - известный и в Беларуси и за ее пределами мастер. На ее счету восемь персональных и вдвое больше республиканских выставок, ее работы хранятся в коллекции Музея современного изобразительного искусства, а также украшают Посольство Беларуси во Франции и находятся в частных коллекциях. При этом художница начисто лишена снобизма, присущего многим людям искусства. Сообразность цели и средств, которыми она достигается - вот что заботит автора выставки больше всего.