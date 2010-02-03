Мифы и боги Древней Греции в современном мире

Несколько лет назад — в 2006 году — последователи древнегреческой политеистической религии добились через Верховный суд страны приравнивания своего культа ко всем остальным.

Так большинство археологических мест Греции превратились в ритуальные площадки языческих культов.

В последнее время это движение набирает силу. В Греции зарегистрировались несколько тысяч приверженцев основных двенадцати богов древнего пантеона во главе с Герой и Зевсом. Последователи одеваются в древние тоги и другие подобные одежды, читают молитвы и гимны на древнегреческом языке. А что касается Олимпийских игр, то во время некоторых местных ритуалов на волю отпускают нескольких голубей. Это делают для того, чтобы во время Игр в мире было спокойно.

Лидером движения является художник Константин Статопулос, которому сейчас 54 года.

Константин Статопулос:

Нам нужны церкви, храмы дли ритуалов, но все они разрушены. Мы хотим реставрировать Акрополь.

Более половины паломников — высокообразованные люди: врачи, преподаватели, инженеры, профессора. Правда, есть и другие — им просто нравятся оливковые веночки на голове, тоги и кожаные сандалии, а ещё — вольная атмосфера праздников и ритуалов, древние еда, поэзия и музыка.

Интересно, что последователи собираются строить новые храмы старым богам — Афине, Аполлону, Зевсу и другим. Таким образом, увлечение культурным наследием стало фундаментом для восстановления старой религии.

Сейчас в Греции особенно актуальны выставки древнего искусства, например, посвященная богу Эросу. Экспонаты привезли из десятков крупных музеев — от Лувра в Париже до Ватикана и Сицилии.

Николас Стамполидис, художественный руководитель:

Если вы хотите увидеть настоящее лицо представителей римской или греческой цивилизации, нужно освободить свой разум от предрассудков.

Специалист говорит про вольности в эротических отношениях, которые были нормой для того времени.

Возраст всех артефактов — от VIII столетия до нашей эры до V столетия н.э. Так выглядел древний лупанарий — место, где жила жрица любви. Стены комнаты украшали фрески, которые описывали специализацию жрицы.

Николас Стамполидис, художественный руководитель:

Знаете, любые детали дома, здания, посуды, лампы — все было украшено эротическими рисунками. Люди с детства видели всё это, и поэтому у них не было многочисленных психологических комплексов. Считалось, например, что изображение фаллоса приносит удачу, счастье и оберегает от злых сил.

А сам Эрос — ученик Афродиты — или по-римски Купидон, сохранился в качестве соответствующего символа до сих пор. Современная поп-культура уважает его и посвящает ему нескончаемые стихи и песни, а Купидон или Эрос по-прежнему держит в руках лук и безболезненные стрелы.