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Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" стартует сегодня В Бресте

12 сентября 2008 07:55
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Он соберет 30 коллективов из 18-ти стран планеты. Беларусь представят 6 театров. Зрителям предложат широкую жанровую палитру: от драмы и трагедии, до комедии и пантомимы.

"Белая Вежа" проводится ежегодно с 96-го года и сегодня это крупнейший театральный форум в Беларуси. Традиционно на фестивале работает международное жюри — авторитетные специалисты, которые определяют уровень современного театра. Впрочем, первые штрихи к нынешнему портрету станут известны уже вечером. Конкурсную программу откроет спектакль "Преступление и наказание" Брестского театра драмы и музыки.
# Культура

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