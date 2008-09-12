Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" стартует сегодня В Бресте

Он соберет 30 коллективов из 18-ти стран планеты. Беларусь представят 6 театров. Зрителям предложат широкую жанровую палитру: от драмы и трагедии, до комедии и пантомимы.



"Белая Вежа" проводится ежегодно с 96-го года и сегодня это крупнейший театральный форум в Беларуси. Традиционно на фестивале работает международное жюри — авторитетные специалисты, которые определяют уровень современного театра. Впрочем, первые штрихи к нынешнему портрету станут известны уже вечером. Конкурсную программу откроет спектакль "Преступление и наказание" Брестского театра драмы и музыки.