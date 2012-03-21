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Международный молодежный театральный форум «Март-контакт-2012» открывается в Могилеве

21 марта 2012 06:18
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В нем примут участие 17 театров из восьми стран – Беларуси, Польши, России, Израиля, Украины, Словении, Литвы и Германии. В течение семи дней зрители увидят новаторские и оригинальные постановки о жизни современных молодых людей.

Оценивать коллективы по-прежнему будет профессиональное международное жюри. Параллельно с ним впервые будет работать зрительское независимое жюри.

Также в программе театрального праздника мастер-классы именитых педагогов и дискуссии с критиками.

«Март-контакт» проводится с 2006 года. За шесть лет он стал значительным культурным событием не только в Могилеве, но и во всем театральном пространстве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Международное сотрудничество # Фестиваль

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