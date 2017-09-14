Международный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания» открывается 14 сентября в Минске

Новости Беларуси. «500 лет белорусского книгопечатания». Под таким названием 14 сентября пройдет международный конгресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники – ученые из 24 стран. Главная тема встречи – исследование европейской и национальной книги.

Форум будет работать в течение двух дней в Несвижском замке и Национальной библиотеке, которая, к слову, в эти дни празднует свое 95-летие. Сегодня же откроется международный выставочный проект «Франциск Скорина и его эпоха», уникальность которого в представленных изданиях белорусского первопечатника и его последователей на фоне европейского книгопечатания.