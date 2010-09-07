Международный католический фестиваль христианских фильмов и телепрограмм в Минске

Форум объединяет мастеров кино и телевидения, работы которых рассказывают об общечеловеческих ценностях. Этот престижный кино-форум традиционно проходил в Глубокском районе Витебской области. В этом году его впервые приняла столица.
Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религии и национальностей:
Организаторы – Католический костел, но здесь есть место и православным, и протестантам.
Кшиштоф Журавский, режиссер Польского телевидения (Варшава):
Я здесь как студент. Специально здесь, чтобы увидеть православные фильмы и другие, в которых есть другая точка зрения на веру.