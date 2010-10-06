Международный фестиваль Юрия Башмета открылся в Минске

Всю неделю на сцене Белгосфилармонии будет звучать классика. Перед столичной публикой выступят и мэтры, и талантливая молодёжь.

В кассах Белгосфилармонии и у официальных распространителей бумажные «пропуска» на престижные концерты с участием прославленного музыканта и дирижера Юрия Башмета разобрали ещё за неделю до открытия фестиваля. Те, кто не успел приобрести билет, сегодня выстраивались в очередь, чтобы раздобыть входной на приставные места. В зале аншлаг.

Международный фестиваль Юрия Башмета проводится уже в 5-й раз. Вечера виртуозного исполнения классики объединяют молодых перспективных исполнителей и признанных мастеров. Юбилейную неделю открыл концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы». Зрителей оркестр удивил исполнением переработанных симфоний Франца Шуберта и концерта Дмитрия Шостаковича.

Ростислав Кример, директор и художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

Каждый фестиваль Башмета — особенный для Беларуси, потому что приезжают самые знаменитые артисты современности. В этом году у нас два обладателя премии «Грэмми» — это легендарные «Солисты Москвы» и камерный ансамбль «Кремерата Балтика». Для нас большая честь, что фестиваль проходит в Минске. Пятый год — год юбилейный. Значит, это фестиваль нужен, публика у нас есть — своя, фестивальная, которая ждет мероприятий, об этом свидетельствуют переполненные залы.

Вместе с артистами в Минск прибыли раритетные музыкальные инструменты — скрипки и виолончели XVII-XVII веков. Специально для исполнения симфонии Шуберта, на фестиваль в дополнение к ансамблю «Солисты Москвы» приехали музыканты-духовики. Кстати, для некоторых инструментов заказывали отдельные билеты на поезд. Виолончель итальянского солиста Марио Брунелло ехала в первом классе.

Для завтрашнего квартетного вечера с участием современных музыкальных «алхимиков» уже заготавливаются дополнительные стулья, которые могут быть выставлены даже на сцену. Учитывая уровень приезжих звезд, ажиотаж обещает быть огромным в течение всей фестивальной недели.

Алина Змачинская, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.