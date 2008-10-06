Международный фестиваль "Тэатральны куфар" представит в Минске более 20 премьер

Свои постановки привезут в белорусскую столицу студенческие театры из России, Украины, Литвы, Эстонии, Болгарии, Сербии, Нидерландов и Германии. Будут представлены и белорусские премьеры. В нынешнем году жюри фестиваля возглавит президент Международной ассоциации университетских театров канадец Жан-Марк Лару. Предстоит определить лучшие режиссерские и актерские работы. Кроме того, вручат приз победителю интернет-голосования, которое пройдет на сайте БГУ. Ну, а главной наградой театрального праздника в Минске станет "Приз зрительских симпатий". Его получат авторы лучшего спектакля по итогам рейтингового голосования зрителей.