В гостях у программы «Культурная жизнь с Александром Ефремовым» заместитель генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы, исполнительный директор фестиваля «Панорама» Анжелика Крашевская.

Этого события все любители театра ждали два года, еще задолго до начала появилась масса предположений и слухов о его программе и участниках. Девизом его стали слова: «Театр без границ». Итак, в Минске снова открылся Международный фестиваль театрального искусства «Панорама».

Уже в четвертый раз Минск принимает Международный фестиваль театрального искусства «Панорама». В этом году он собрал двадцать театральных коллективов из восьми стран. Минскому зрителю представилась уникальная возможность увидеть и оценить всю палитру мирового театрального искусства.

В Минске долгое время не существовало собственного крупного театрального фестиваля. Первой попыткой организовать подобный форум был Международный фестиваль современного театра «Открытый формат» в 2003-м году. И уже в следующем году театр Янки Купалы выступил организатором нового фестиваля «Панорама», который сразу же заявил о себе открытостью и демократизмом, сильной пропагандой белорусского театрального искусства. И с тех пор фестиваль неустанно растет и развивается.

«Театр без границ» – в этом году это стало девизом театра. И, действительно, от традиционных постановок, ставших классикой европейской сцены, до самых новаторских, смелых, экспериментальных решений, от Драматического театра до Театра кукол и хореографических перфомансов – все могут увидеть белорусские зрители.