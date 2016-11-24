Международный фестиваль современной хореографии стартовал в Витебске

Новости Беларуси. Вечеринка в белорусском стиле и танцующая Мона Лиза. В Витебске стартовал Международный фестиваль современной хореографии. В течение недели на суд компетентного жюри вынесут свои работы более 30 коллективов из Беларуси, Норвегии, России, Украины, Франции.

Накануне вечером состоялось открытие фестиваля. После которого участников пригласили на вечеринку в белорусском стиле – впервые за почти 30-летнюю историю танцевального форума.

24 ноября стартуют отборочные туры в закрытом формате. В программе фестиваля – многочисленные мастер-классы и премьерные спектакли ведущих театров современной хореографии из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сяо Сухуа, председатель жюри XXIX Международного фестиваля современной хореографии, профессор Пекинской академии танца (Китай):

Я вижу огромный рост современного танца не только территории СНГ, но особенно на территории Беларуси.

Марина Романовская, директор XXIX Международного фестиваля современной хореографии:

Для нашей витебской публики это большое счастье – все это наблюдать. Мы в контексте европейском, мы в контексте мировом. Мы смотрим очень классные, очень стильные, очень модные вещи и, самое главное, гуманные, человеческие.