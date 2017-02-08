Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» будет транслироваться онлайн

Новости Беларуси. В Гродно в 16-й раз зазвучит «Коложский Благовест». Международный фестиваль православных песнопений 8 февраля соберет коллективы из семи стран.

Больше всего участников – из Беларуси и соседних государств. Также в списке гости из Румынии, Сербии и Армении. Онлайн будут вестись интернет-трансляции конкурсных прослушиваний из Свято-Покровского кафедрального собора, а также торжественного открытия и закрытия фестиваля из областного драматического театра, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.