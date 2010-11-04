Международный фестиваль детского и юношеского кино «Лістападзік-2010» стартовал в Минске

В этом году в конкурсной программе представлено 6 картин из Европы. Юных зрителей также ожидают внеконкурсные показы.

Это уже стало доброй традицией, когда фестиваль детских и юношеских фильмов «Лістападзік» предшествует своему «взрослому родственнику» — Минскому международному кинофестивалю «Лістапад». Форум детского кино открывается в двенадцатый раз и он — как и любой ребенок — растет: новые фильмы, новые гости, новый уровень.

Ему двенадцать, и он уже претендует на самостоятельность. Не хочет быть просто спутником планеты по имени «Лістапад». «Лістападзік» хоть и форум фильмов для детей, а от этого не менее серьезный. Ведь у детей и кинокритиков — разные оценки картин. А фестиваль с его кинолентами в первую очередь должен нравиться детям.

Михаил Титенков,заместитель председателя Мингорисполкома:

Нам, «Лістападзіку» и детям в Минске особенно повезло в этом году. Совпали каникулы — можно придти, посмотреть, повеселиться, встретиться с любимыми героями, увидеть актеров.

Юный зритель:

Очень хорошо, когда фестиваль международного уровня проходит у нас в Минске. Тем более, детский. Я думаю, будет очень весело, и покажут много интересных занимательных фильмов.

За количеством фильмов «Лістападзік» в этом году не гонится: в конкурсе шесть картин. Россия, Норвегия, Польша, Чехия, Германия и даже Индия. На этот раз фильмы ориентированы исключительно на младший школьный возраст: от 6 до 11, а не на смешанную аудиторию, как было в предыдущие годы.

Владимир Бердочкин, директор российской киностудии, участник XII Международного фестиваля детского и юношеского кино «Лістападзік-2010»:

Мы привезли сюда детскую музыкальную сказку, которая называется «Приключения в Тридесятом царстве». Эта сказка практически путешествует с одного кинофестиваля на другой — были в Мурманске, теперь вот осенью добрались и до вас.

Гатис Упмалис, продюсер, член жюри XII Международного фестиваля детского и юношеского кино «Лістападзік-2010» (Латвия):

В прошлом году наш фильм получил гран-при — фильм «Маленькие разбойницы». В связи с этим оргкомитет пригласил меня поработать в составе жюри.

«За лучший игровой фильм», «За лучшую детскую роль», «За лучшую работу взрослого актера в детском фильме». Судьбу наград традиционно решит профессиональное жюри. Немало «вкусного» будет и на внеконкурсных показах: «Лістападзік» порадует польскими мультфильмами и даже ретроспективой чешского кино. И, конечно, уникальными встречами.

Ксения Данина, программный директор XII Международного фестиваля детского и юношеского кино «Лістападзік-2010»:

Это, в первую очередь, съемочная группа фильма «Приключения в Тридесятом царстве», чешский режиссер Милан Сьеслер — они представят свои конкурсные картины.

А главным призом все же станут эмоции такой маленькой, но в то же время такой важной детской аудитории. Ведь именно мнение самого объективного и самого искреннего зрителя — истина в последней инстанции.