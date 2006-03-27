Международный день театра был учрежден в Вене на девятом конгрессе Международного института театра 40 лет назад.Первый раз он отмечался в 1962 году и был приурочен к открытию очередного сезона Театра наций в Париже, на сцене которого с марта по июнь показывают свои спектакли театры разных стран. С этого времени Международный день театра проходит 27 марта. Членом Международного института театра, созданного в 1948 году под эгидой ЮНЕСКО, является и наша республика. Белорусский национальный центр этого института работает с 1993 года, что, безусловно, помогает Беларуси театральной выходить на международную сцену. Лучшие спектакли балетного, оперного, драматического и кукольного искусства признаны зрителями, критикой и деятелями культуры близкого и дальнего зарубежья. Белорусские артисты постоянно обмениваются опытом с коллегами других государств.