Международный день кино отмечают во всем мире

Первые движущиеся картинки появились на свет в 1895 году. Французы Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат "Синематограф". 28-го декабря в парижском кафе на бульваре Капуцинов братья Люмьер устроили первый в истории публичный киносеанс, на котором продемонстрировали "Прибытие поезда". В нашей стране первый отечественный художественный фильм "Лесная быль" режиссера Юрия Тарича вышел на экраны в 1926-м. А через два года появилась и собственная киностудия "Советская Беларусь" — прародительница нынешнего "Беларусьфильма". Правда, за неимением собственной материальной базы она находилась в Ленинграде и только в 39-м переехала в Минск.