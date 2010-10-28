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Международный день анимации: белорусские мультипликаторы готовы представить сразу несколько премьер

28 октября 2010 06:31
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Героев новых анимационных лент накануне утвердил худсовет.

В последние годы отечественная анимация переживает не самые лучшие времена, однако это не мешает нашим режиссерам снимать хорошее «кино», как говорят сами мультипликаторы. А хорошее кино найдет и своего зрителя, и свои призы.

Сегодня в Международный день анимации, как это обычно и бывает, белорусские аниматоры подводят итоги, и строят планы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Тумеля, режиссёр-аниматор:
Белорусская анимация жива, люди, которые в ней работают, продолжают затевать всё новые проекты. Рассматриваются два новых: продолжение сериала про Нестерку и сказка Владимира Петкевича про Курочку Рябу. Делают сказки для детей, работа идёт.

# Культура

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