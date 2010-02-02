Международная “Эстафета Победы" стартует в Беларуси

Старт будет дан в Гродно в полдень - у Мемориального ансамбля воинам-пограничникам, погибшим в первые дни Великой Отечественной.

Далее эстафета пройдет по всем погранзаставам страны и завершится 18 февраля в Брестской крепости.

Напомним, предыдущая эстафета была посвящена 60-летию Великой Победы. В 2005 году она прошла вдоль границ государств-участниц СНГ. Тогда белорусские пограничники пронесли специальный штандарт и три муляжа снарядов, внутри которых была земля с мест первых боев в июне 41-го, по заставам Гродненского отряда и Брестской погрангруппы. Затем эстафету приняли украинские коллеги. А завершилась она в мае в Москве.