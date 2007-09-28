Прямой эфир

"Между черным и белым"

28 сентября 2007 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Выставка под таким названием открылась 28 сентября в Национальном художественном музее Республики Беларусь.

Имя минского фотохудожника Юрия Иванова известно во всем мире. Волею судеб он оказался единственным фотокорреспондентом в момент подписания знаменитых беловежских соглашений в Вискулях. Тогда его фотоснимки обошли печатные издания всего мира. Сегодня в Минске Юрий Сергеевич представил публике серию снимков "Между черным и белым".

За плечами Юрия Иванова - треть века с фотообъективом: работа в ведущих печатных изданиях и информационных агентствах. Сегодня художник затрудняется сказать, какое же событие было самым ярким в его жизни. Все, что видел - запечатлел на фотоснимках.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
28 сентября 2007 10:51

Фильм "Рифмуется с любовью" покорил фестиваль "Киношок-2007"

28 сентября 2007 08:17

Митрополит Филарет станет почетным доктором Христианской богословской академии в Варшаве

28 сентября 2007 07:18

В Мстиславле открывается республиканский фестиваль камерной музыки имени Николая Чуркина