Мероприятия Дня белорусской письменности пройдут по всей республике

Запланированы выставки, творческие встречи с учеными, писателями, деятелями культуры и педагогами, тематические уроки и семинары. Отметим, что за время своего существования с 1994 года этот праздник стал по-настоящему национальным, ярким событием культурной жизни страны. По традиции 7 сентября назовут победителей Национального конкурса "Искусство книги", а по городам и селам нескольких регионов страны пройдет научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням" с Благодатным огнем Гроба Господнего. Будут и новшества. В ходе благотворительной акции "Хрустальное сердце"ｻбелорусские предприятия и общественные структуры передадут школам и детским домам более двух тысяч книг.