Меньше недели осталось до начала 15-го Минского международного кинофестиваля «Листопад»

В программе самой кинематографической семидневки – три десятка художественных картин из разных стран мира и почти 100 фильмов для детей. В столице ждут в гости знаменитых режиссеров и персон с большого экрана.

Кинофестваль «Листопад» называют фестивалем фестивалей. Белорусский кинофорум не делает открытий, он подводит черту под определенным киносезоном. В программе этого года немалое количество любопытных показов. Причем это не мировые премьеры --- акцент - на режиссерское авторское кино. Некоторые работы представляют не столько жанры, сколько наблюдение режиссера за жизнью – говорят кинокритики.

В конкурсе игрового кино страна-организатор – т.е. Беларусь - представлена только одной картиной. Фильм «На спине у черного кота» уже отгремел премьерой в столичных кинотеатрах – теперь жюри профессиональное и зрительское поставят свои оценки. А вот белорусской документалистики будет много и на нее большие ставки.

Листапад – это кино не только для взрослых, но и для тех, кому до 18-ти. Детский кинофестиваль «Листападик» заявил о показах более ста картин из 30-ти стран – это и художественные ленты – полно - и короткометражные, и, конечно, анимация. В мастерской дел рисовальных белорусам есть что показать.

Именитых гостей привезут на листапад и в этом году. Будет и классик европейского кино Кшиштоф Занусси и известная сербская актриса Лильяна Благоевич. Она сыграла главные женские роли в первом и последнем на сегодняшний день художественных фильмах режиссёра Эмира Кустурицы. Также на фестивале приедет и Александр Сокуров, имя которого по решению Европейской Киноакадемии включено в число ста лучших режиссёров мирового кино. Так что предстоящая неделя этой осени будет богата на события кинематографические. Все это время будут говорить о новом кинематографе как таковом, но лучше – один раз увидеть, что сто раз услышать.

