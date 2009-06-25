Мемориальный камень в память о погибших в Минском гетто берлинских евреях

Открыли сегодня на месте бывшего еврейского кладбища. На траурный митинг приехала делегация из Берлина, а так же члены инициатив и фондов, которые содействовали открытию мемориала. В октябре 2008 года исполнилось 65 лет со дня уничтожения Минского гетто, одного из крупнейших в Европе. В его стенах погибло более ста тысяч евреев из Беларуси и стран Европы.



- Это очень важное мероприятие. В прошлых годах были открыты памятные знаки и памятные камни депортированным евреям из Дюсельдорфа, Бонна и Кёльна. И вот в этом году мы пришли к тому, что можем открыть этот камень, в память о погибших евреях. И надеемся, что в следующем году, может даже осенью будут следующие памятные встречи , - сообщил Маттиас Тюмпель председатель правления международного образовательного центра г. Дортмунд.