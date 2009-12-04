Меломаны выбрали худшую группу в мире

Американский музыкальный журнал The Word опубликовал список худших групп мира.

Антирейтинг изданию помогли составить его читатели, которые поучаствовали в соответствующем опросе, стартовавшем в конце ноября. Согласно мнению большинства респондентов, худшей группой на планете является канадский коллектив Nickelback. Подобной точки зрения придерживаются 19,8% меломанов.

Как сами канадские хитмейкеры, которые пять раз становились номинантами на премию «Грэмми» и продали по всему миру более 30 миллионов копий своих пластинок, отреагировали на известие о признании их худшим музыкальным проектом, пока ничего не известно, сообщает lenta.ru.

Примечательно, что опрос среди посетителей онлайн-версии The Word проводился в закрытом режиме, то есть респондентам не были предложены несколько названий коллективов на выбор. Они должны были самостоятельно вписать название худшей группы в мире, руководствуясь только своим мнением.