Мата Хари: из-за нее рушились семьи, карьеры и исчезали целые состояния

За ней ухаживали министры, банкиры, даже два монарха

Она родилась в богатой семье. С детства её учили музыке, иностранным языкам. Жизнь была раем. А потом всё кончилось и жизнь стала адом. Мате Хари было чуть больше 12, когда умерла мать, разорился отец. Она очень рано вышла замуж. За офицера. Родила двоих детей. Гувернантка отравила детей, однако дочь, к счастью, выжила. Но муж сразу же бросил жену, а дочь не отдал. И тогда исчезла добропорядочная мадам и появилась танцовщица Мата Хари. По совместительству — немецкая шпионка.

Ей многие подражали, но никто не смог повторить её блеск, её грацию и её трагическую судьбу. От её знаменитого танца «Шилы», когда вся сцена была усыпана лепестками роз, а сама она постепенно раздевалась, оставаясь только в набедренной повязке, которая потом тоже исчезала, мужчины сходили с ума.

Мата Хари была очень красива: смуглая, с потрясающей фигурой, с тёмными глазами. Она была достаточно расчетлива, очень эгоистична, обожала роскошь, выезды. Жила в Париже, в роскошном замке.

Любила в своей жизни только один раз, когда ей было достаточно много лет. Мата Хари влюбилась в русского офицера. И очень страдала, когда шел суд, и он, Маслов, должен был прийти на суд в качестве свидетеля, но не явился. Ей стало всё равно и она перестала сражаться за своё спасение.

Мату Хари расстреляли осенним ранним утром 1917 года. Солдат выстроили целым строем. А перед ними стояла она: роскошная, в огромной шляпе, и улыбалась. От священника и от того, чтобы ей завязали глаза, она категорически отказалась. Мате Хари было чуть больше 40...



Элеонора Езерская