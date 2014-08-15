Мастер по дереву Юрий Дорофей: у дерева, как и у человека, тоже есть душа!

«Мы все творцы. Каждый должен что-то создать. Если ты совершенен в творении чего-либо, тогда ты будешь счастливым»...
Юрий Дорофей, мастер по дереву:
Есть менеджеры, продавцы, милиционеры, адвокаты… Но это другие специальности.
В стенах этого шоу-рума существует особый мир, и только здесь можно получить ответ на вопрос: «есть ли у дерева душа?», и понять, что человек и дерево, оказывается, так похожи.
Юрий Дорофей:
Я просто уверен, что есть душа. Когда дерево спилили, они дают вторую жизнь…
К родным корням Юрия привело дерево, дед его был столяром, а отец, как говорит мастер, силой привёл его в училище. Тогда ещё мастер от Бога не знал, что именно это ремесло станет делом всей его жизни.
Юрий Дорофей:
Я рад, что такое случилось. Вижу в этом закономерность. Это дом моего отца, я его должен достроить по обещанию.
И Юрий выполнит это обещание. В планах мастера - не просто возведение дома - символ гармонии, семьи и призвания.
Сейчас у Юрия подрастают сыновья, но выбор дела их жизни отец оставляет за ними.
Юрий Дорофей:
Главное, чтобы они выросли нормальными, хорошими людьми... И совсем не важно, какая при этом у них будет специальность.