Мастер по дереву Юрий Дорофей: у дерева, как и у человека, тоже есть душа!

«Мы все творцы. Каждый должен что-то создать. Если ты совершенен в творении чего-либо, тогда ты будешь счастливым»...

Юрий Дорофей, мастер по дереву:

Есть менеджеры, продавцы, милиционеры, адвокаты… Но это другие специальности.

В стенах этого шоу-рума существует особый мир, и только здесь можно получить ответ на вопрос: «есть ли у дерева душа?», и понять, что человек и дерево, оказывается, так похожи.

Юрий Дорофей:

Я просто уверен, что есть душа. Когда дерево спилили, они дают вторую жизнь…

К родным корням Юрия привело дерево, дед его был столяром, а отец, как говорит мастер, силой привёл его в училище. Тогда ещё мастер от Бога не знал, что именно это ремесло станет делом всей его жизни.

Юрий Дорофей:

Я рад, что такое случилось. Вижу в этом закономерность. Это дом моего отца, я его должен достроить по обещанию.

И Юрий выполнит это обещание. В планах мастера - не просто возведение дома - символ гармонии, семьи и призвания.

Сейчас у Юрия подрастают сыновья, но выбор дела их жизни отец оставляет за ними.

Юрий Дорофей:

Главное, чтобы они выросли нормальными, хорошими людьми... И совсем не важно, какая при этом у них будет специальность.