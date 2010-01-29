Мастер-класс от ведущего звонаря Минска

Александр Иконников дал мастер-класс в учебном корпусе храма иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость».

На языке благодатных монотонных звуков прихожанам объяснили, как рождается колокольная полифония, как прийти к ритмической гармонии, как вести себя на колокольне и как правильно слушать молитву в звуке.

Характер колокольной бронзы основатель Минской школы звонарей описал, управляя бронзовыми куполами.

Иван Лященко, студент 5-го курса Минской духовной семинарии:

— Крестьянин, который работал на земле и слышал колокольный звон, набожно крестился и смотрел вверх. На телесном уровне он отрывался от повседневных забот.