Мастер-класс от ведущего звонаря Минска

На языке благодатных монотонных звуков прихожанам объяснили, как рождается колокольная полифония, как прийти к ритмической гармонии, как вести себя на колокольне и как правильно слушать молитву в звуке.
Характер колокольной бронзы основатель Минской школы звонарей описал, управляя бронзовыми куполами.
Иван Лященко, студент 5-го курса Минской духовной семинарии:
— Крестьянин, который работал на земле и слышал колокольный звон, набожно крестился и смотрел вверх. На телесном уровне он отрывался от повседневных забот.