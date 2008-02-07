Мастер из Витебска возродил забытое искусство резной иконографии

Искусствоведы, историки и духовенство признали Юрия Скрипникова мастером своего дела. И благословили на дальнейшую работу.

Офицер запаса, Юрий Скрипников, к дереву был не равнодушен всегда. Мастерил сувениры. После уже - и резную мебель делал. А с уходом на пенсию, отставной военный стал вырезать на дереве лики святых.

Казанская, Владимирская Божья матерь, Господь Вседержитель, Спас нерукотворный - всего в квартире мастера около 20-ти икон. Все они освящены в храме. Поэтому и энергетика в доме всегда положительная.

Мастер творит с замиранием в душе. Внутреннее напряжение, говорит Юрий, очень велико, хотя он работает маленькими резцами. Художник убирает лишнее дерево вплоть до микрона и право на ошибку при этом не имеет.

Дальнейшую судьбу своих творений мастер определил. Решил подарить детскому дому для слабовидящих детей. Ведь его иконы можно осязать и руками. Некоторые работы передаст церкви, некоторые останутся в семье. Но одно Юрий знает точно, пока видят глаза и тверда рука, он будет творить.