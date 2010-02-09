Масленичная неделя у православных: в этот день парни приглядывали невест

Сегодня справляли «заигрыши».

В этот день парни приглядывали невест. Особо доставалось в праздничные дни холостякам. Односельчане заставляли их "таскать колодки", привязывая к ногам обрубок дерева. А ещё на заигрыши парни приглашали девушек кататься со снежных гор. И даже в этой забаве был свой порядок. Первую половину масленой недели на горки шла неженатая молодежь. Во второй половине – семейные пары. И только дети резвились всю неделю.

Катание с горы на Масленицу считалось обязательным. Наши предки верили, что это поспособствует росту льна: чем дальше проедет на санках молодая хозяйка, тем длиннее будет стебель.