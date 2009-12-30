Маленькую гитару, расписанную Пабло Пикассо, нашли в Италии

Она была обнаружена в коробке из-под обуви в доме одного бизнесмена недалеко от Рима.

Искать гитару начали по настоянию жены одного из друзей Пикассо Джузеппе Витторио Паризи, который скончался в этом году. По словам женщины, Пабло Пикассо когда-то расписал гитару для своей дочери Паломы, а позже отдал ее Паризи. Еще при жизни к нему обратился один из итальянских бизнесменов с просьбой передать работу Пикассо ему на хранение, пообещав, что поместит ее в стеклянный ящик и выставит на всеобщее обозрение.

Однако после того как владелец гитары передал ее бизнесмену, следы работы Пикассо затерялись. Когда после смерти Паризи его супруга Ванда обратилась в полицию с просьбой разыскать пропавший шедевр, гитару удалось обнаружить в доме того самого бизнесмена.

Найденную гитару, раскрашенную в желтый, серый и черный цвета, планируется поместить в музей современного искусства в итальянском городе Макканьо, сообщает БЕЛТА.