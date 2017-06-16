«Майстры вытвараюць цуды»: як нараджаюцца скульпутрныя шэдэўры на конкурсе-пленэры «Сонечная цеплыня дрэва»

7 июня в Клецком районе стартовал ставший уже традиционным праздник-конкурс мастеров деревянной монументальной скульптуры «Сонечная цеплыня дрэва». Вот уже 10-й день, как участники этого соревнования творят в клецких лесах.

16 июня конкурс-пленэр завершается. Но, насколько нам известно, победителей и проигравших в нём быть не должно. О конкурсе и самом ремесле мы лучше поговорим с нашими гостями и узнаем всё из первых уст. Встречайте: начальник отдела традиционного искусства Минского областного центра народного творчества Ольга Хачкова и один из участников конкурса, народный мастер Республики Беларусь, член Белорусского союза мастеров народного творчества Юрий Командирчик.

Признаваетесь, что мастера творят в лесах?