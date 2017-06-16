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«Майстры вытвараюць цуды»: як нараджаюцца скульпутрныя шэдэўры на конкурсе-пленэры «Сонечная цеплыня дрэва»

16 июня 2017 10:18
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7 июня в Клецком районе стартовал ставший уже традиционным праздник-конкурс мастеров деревянной монументальной скульптуры «Сонечная цеплыня дрэва». Вот уже 10-й день, как участники этого соревнования творят в клецких лесах.

16 июня конкурс-пленэр завершается. Но, насколько нам известно, победителей и проигравших в нём быть не должно. О конкурсе и самом ремесле мы лучше поговорим с нашими гостями и узнаем всё из первых уст.  Встречайте: начальник отдела традиционного искусства  Минского областного центра народного творчества Ольга Хачкова  и один из участников конкурса, народный мастер Республики Беларусь, член Белорусского союза мастеров народного творчества Юрий Командирчик.

Признаваетесь, что мастера творят в лесах?

«Майстры вытвараюць цуды»: як нараджаюцца скульпутрныя шэдэўры на конкурсе-пленэры «Сонечная цеплыня дрэва»-1

Юрий Командирчик, народный мастер Республики Беларусь, член Белорусского союза мастеров народного творчества:
Майстры вытвараюць цуды. Мы працуем у парку. А магутныя дубы дыметрам каля 1 метра нам прывезлі з пушчы арганізатары пленэру.

Подробнее  – в видеоинформации.

# Культура # Конкурс # Фотофакт # Юрий Комнадирчик

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