Майкл Джексон: Приготовьтесь, сейчас мы шокируем весь мир!

В середине декабря был выпущен посмертный альбом новых песен Майкла Джексона, по этой причине в нью-йоркском клубе Roseland была организована клубная вечеринка, где гости танцевали под старые хиты певца.

Джексон бесспорно был популярным в конце 70-х и первой половине 80-х годов, потом он стал героем всевозможных скандальных хроник и желтой прессы, которая окрестила Майкла «Королем поп-музыки».

Продюсеры, которые закончили посмертный альбом Майкла Джексона относятся к своему делу абсолютно серьезно.

Тэдди Райли и Терон Фимстер, продюсеры:

Я работал с певцом, когда тот еще был живой, вместе мы записали несколько удачных треков, но после каждого успешного дубля он обычно говорил: «Приготовьтесь, сейчас мы шокируем весь мир». Он призывал всех, кто работает вместе с ним выйти за границы воображения и сломать стереотипы. Нам помогали 50 Cent, Akon и Ленни Кравиц, а Майкл радуется теперь на своих небесах.

Эдди Кейсе, продюсер:

Я уверен, Майклу бы понравился этот альбом. Все записи сильные.

Несмотря на невероятный пиар, новый альбом Джексона дебютировал всего с третьей строки в чарте, ниже, чем запись Тейлор Свифт. Кстати, на протяжение всего 2000 года в Америке обсуждали результаты проверки, которая показала, что количество официально зарегистрированных и проданных записей Майкла Джексона в 90-е примерно в 5 раз было преувеличено. Пиар певца напоминал какую-то финансовую пирамиду, но, безусловно, Джексон имел талант и свой стиль.

Кэссиди, диджей:

С самого начала своей карьеры диджея я посвятил себя фанатам Майкла, его ритмы зажигают и по сегодняшний день. Меня переполняют эмоции, когда звучит что-нибудь из лучших хитов короля поп-музыки, поэтому сегодня у нас настоящий праздник.

Звукозаписывающий лейбл обещает до 2017 года выпустить около 10 альбомов с ранее неизвестными песнями Майкла Джексона, они сохранились с разных периодов его жизни, навряд ли там можно будет отыскать что-то сравнимое с хитами 80-х. Тем не менее, фанатов эти альбомы заинтересуют.