Мадонна: Я скорее брошусь под поезд, чем выйду замуж

Об этом американская королева поп-музыки заявила в эфире ток-шоу Дэвида Леттермана на телеканале CBS.

Вопрос ведущего о матримониальных планах 51-летней певицы прозвучал сразу же после того, как Мадонна появилась в студии, въехав туда на десяти хоккеистах из команды «Нью-Йорк Рейнджерс».



– Я имею в виду, что замужество для меня неважно. Меня устраивает быть матерью, ответственной за все, – сказала Мадонна.

В настоящее время СМИ активно обсуждают тему воссоединения певицы с бывшим супругом британским кинорежиссером Гаем Ричи. Или как вариант – брак Мадонны с 22-летним бразильцем Хесусом Лусом, с которым звезда встречается последнее время.

Последний раз на шоу Леттермана певица участвовала в 2007 году. В начале разговора она кратко рассказала, что произошло с ней за эти два года.

– Тогда я была замужем, и у меня было трое детей, – сказала она.

– Вы были замужем восемь лет? – уточнил Леттерман.

– Да, тогда у власти в США был Буш. И это время я предпочла провести вне Америки, – ответила певица.



Летом западные СМИ сообщали, что Мадонна снова встречается со своим бывшим супругом. В частности, речь шла о выходных, которые пара провела вместе. На вечеринке, которую посетили общие друзья Ричи и Мадонны, режиссер выступал в роли хозяина дома. Также экс-супруги вместе посетили Центр Каббалы в Лондоне: Ричи сопровождал Мадонну и детей.

Кроме того, в одном из недавних интервью биограф певицы Рэнди Тараборрелли рассказал, что звезда готовится к третьей свадьбе. Якобы у 22-летнего Хесуса есть все шансы стать очередным «мистером Мадонна» к концу года. Напомним, пара встречается около девяти месяцев. Кроме того, до замужества за Ричи Мадонна была женой известного актера Шона Пенна, сообщает newsru.com со ссылкой на РИА «Новости».