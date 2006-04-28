Любви к творчеству все возрасты покорны

Свой отчетный концерт провел 27 апреля хор ветеранов <Славянский сувенир>. Самому старшему участнику коллектива - 78. Уже более 10 лет хор ездит по городам Беларуси с романсами и народными песнями. Хорошей традицией стало совместное выступление с молодежью. Вечер 27 апреля - не стал исключением: песням ветеранов труда аккомпанировали студенты консерватории. В ближайших планах коллектива - выступление 9 мая на праздничном концерте в парке Горького. А на лето запланированы гастроли по стране.