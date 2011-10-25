Лукашенко членам «Союза писателей Беларуси»: Пока востребованность ваших сочинений остается серьезной проблемой

Беларусь ждет от своих писателей ярких и талантливых произведений. Об этом сегодня на встрече с членами общественного объединения «Союз писателей Беларуси» заявил Президент Александр Лукашенко. Она прошла по инициативе главы государства.

Государство стремится создать все условия для писательского труда. Так, за 5 лет из бюджета выделено свыше 16 миллиардов рублей на выпуск более 500 произведений. Их тираж составил два миллиона экземпляров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко пригласил мастеров литературного слова к откровенному диалогу. Ведь задача номер один - возродить былую славу белорусской литературы и поднять ее на новый художественный уровень.

Александр Лукашенко:

Нужны яркие, талантливые книги о нынешней Беларуси и жизни наших земляков. Мы всегда найдем средства, чтобы издать их и достойно оплатить труд авторов. Я хотел бы поручить Министерству информации навести порядок и в гонорарной политике, чтобы писателям не приходилось по 5-7 лет ждать получения заработанных денег. Однако, писатели не должны забывать об оборотной стороне медали. Рост тиражей и увеличение гонораров произойдут лишь в том случае, если ваши книги интересны и нужны людям. Прошу вас обратить самое серьёзное внимание на художественное качество произведений, ведь пока востребованность ваших сочинений остаётся серьёзной проблемой. Например, к концу 2010 года не реализованные остатки социально значимых книг издательства «Мастацкая літаратура» составляли почти 50% от всех выпущенных наименований и 30% от их тиража.

Завтрашний день белорусской культуры в руках молодых литераторов, тех, кто пока еще только ищет себя. Нужно шире издавать их и представлять на страницах литературных журналов. Белорусская литература должна более активно присутствовать в отечественном медиапространстве.

Необходимо пересмотреть и школьные программы, исключить второстепенных авторов, выделить больше времени на действительно великие произведения.

Я хотел бы выслушать и ваши предложения, как представителей разных писательских поколений.

Общение литераторов с главой государства длилось два с половиной часа. Президент пообещал к Новому году решить проблему размещения Союза писателей и возможность финансирования поездок по стране. Практически каждый участник встречи подарил главе государства собственное творение с авторским автографом.