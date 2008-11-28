Прямой эфир

Лучшие театральные коллективы приедут в Бобруйск

28 ноября 2008 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Здесь открывается фестиваль национальной драматургии имени Дунина-Марцинкевича. Последний форум был в 2001 году и в нем участвовали лишь отечественные театры. Однако, в год 200-летия со дня рождения классика белорусской литературы, этот фестиваль возрожден и обрел статус международного. В течение недели на сцене Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича и Дворца искусств будут показаны 12-ть спектаклей театров Беларуси, России, Украины, Молдовы и Латвии.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
27 ноября 2008 17:12

Международный фестиваль хореографии проходит в Витебске

27 ноября 2008 12:41

Театры оперы и балета Беларуси объединены

26 ноября 2008 18:19

Сегодня в Минске состоялась презентация книги «Военная контрразведка Беларуси: судьбы, трагедии, победы...»