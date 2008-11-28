Лучшие театральные коллективы приедут в Бобруйск

Здесь открывается фестиваль национальной драматургии имени Дунина-Марцинкевича. Последний форум был в 2001 году и в нем участвовали лишь отечественные театры. Однако, в год 200-летия со дня рождения классика белорусской литературы, этот фестиваль возрожден и обрел статус международного. В течение недели на сцене Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича и Дворца искусств будут показаны 12-ть спектаклей театров Беларуси, России, Украины, Молдовы и Латвии.