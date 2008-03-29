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Лучшие исполнители - на концертных площадках страны

29 марта 2008 14:40
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Творческую эстафету акции "Мы - белорусы" принял Брест. В областном центре выступили легендарные "Сябры". В концерте прозвучали песни, давно ставшие шлягерами не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Белорусские "Сябры" продолжат свой гастрольный марафон и в соседних государствах. В рамках акции "Мы - беларусы" легендарный ансамбль выступит с концертами в Киеве, Риге, Тбилиси. Международная часть акции завершится в сентябре большим гала-концертом на Красной Площади в Москве.
# Культура

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