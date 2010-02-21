Лучшие фильмы 60-го Берлинского кинофестиваля

Кинолента "Мед" турецкого режиссера Семиха Канапоглу получила главный приз "Золотой медведь". "Мед" - это портрет ребенка, которого отец-пчеловод посвящает в тайны природы. Высокая награда фестиваля была отдана этой картине по решению жюри, в котором председательствовал немецкий режиссер Вернер Герцог.



Лучшим режиссером на 60-м Берлинале объявили 76-летнего Романа Полански за его фильм "Писатель-призрак". Французско-польский режиссер не приехал на церемонию из-за проблем, недавно возникших с американским правосудием. Мэтр кино предпочел не покидать переделы Швейцарии, где он сейчас живет.



В фильме "Писатель-призрак", который поставлен по роману Роберта Нарриса, Эван МакГрегор играет литературного "негра" экс-премьера Великобритании. Образ последнего перекликается с Тони Блэром в исполнении Пирса Броснана.



Лучшим актером на Берлинале объявили не одного человека, а сразу двоих. Это россияне Григорий Добрыгин и Сергей Поскупалис. Статуэтки "Серебряный медведь" они получили за участие в фильме "Как я провел этим летом" режиссера Алексея Попогребского.



Лучшей актрисой признана японка Шинобу Теражима. Она сыграла в фильме "Гусеница" роль супруги солдата (актер - Кожи Вакамацу), который был сильно искалечен, пишет БелТА.