Лучшие цирюльники планеты съедутся в Москву

1 июля Чемпионат мира по парикмахерскому искусству впервые за 50 лет проведут на постсоветском пространстве. Четыре дня виртуозы ножниц будут бороться за призовые места. Туда отправится и наша сборная. Тринадцать белорусских парикмахеров в команде и поодиночке будут покорять международную судейскую коллегию.

Наша команда вела тренировки изо дня в день. Ведь представлять Беларусь на таком масштабном конкурсе - большая честь. Заранее цирюльники не знают, какие прически они будут создавать. По условиям чемпионата это станет известно только в Москве.

Пока же белорусские парикмахеры делают прогноз актуальных стрижек и окрасок. В женских прическах модно комбинирование классики и спорта. К примеру, взъерошенная макушка и вьющиеся пряди на затылке. Как и год назад в мужских стрижках актуальна длина на челке и затылке. Популярны тонко выбритые бакенбарды. Цвета максимально приближенные к натуральным оттенкам, которые подчеркивают мужественность. Хотя, допускается и мелирование различной техники.

Наши стилисты - лауреаты кубка России. Они востребованы за рубежом. Будем надеяться, что удача не оставит их на чемпионате!