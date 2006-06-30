Лучшие цирюльники планеты съедутся в Москву

Наша команда вела тренировки изо дня в день. Ведь представлять Беларусь на таком масштабном конкурсе - большая честь. Заранее цирюльники не знают, какие прически они будут создавать. По условиям чемпионата это станет известно только в Москве.
Пока же белорусские парикмахеры делают прогноз актуальных стрижек и окрасок. В женских прическах модно комбинирование классики и спорта. К примеру, взъерошенная макушка и вьющиеся пряди на затылке. Как и год назад в мужских стрижках актуальна длина на челке и затылке. Популярны тонко выбритые бакенбарды. Цвета максимально приближенные к натуральным оттенкам, которые подчеркивают мужественность. Хотя, допускается и мелирование различной техники.
Наши стилисты - лауреаты кубка России. Они востребованы за рубежом. Будем надеяться, что удача не оставит их на чемпионате!