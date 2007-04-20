Лучше сто раз увидеть:

В Витебске открывается "Арт-сессия" визуальных искусств.Свои работы на выставке-конкурсе представят студенты из Беларуси, России и Латвии. Это произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптура, дизайн, мультимедиа-арт и авангард. В нынешнем году оргкомитет "Арт-сессии" учредил специальную номинацию и приз в честь 125-летия со дня рождения Янки Купалы, Якуба Колоса и 120-летия со дня рождения Марка Шагала. Также учрежден специальный приз за эксклюзивное художественное решение открытки, посвященной наследию выдающихся мастеров прошлого.