Прямой эфир

Литургия в честь Дня белорусской письменности

02 сентября 2009 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Символическим началом станет научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням».

Сегодня утреннюю литургию отслужили в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. По традиции митрополит Минский и Слуцкий Филарет благословил лампаду с Благодатным огнем, зажженную в Иерусалиме от святого огня у Гроба Господня, и напутствовал путешественников в дальнюю дорогу.

Экспедиция пройдет по святым местам Минской, Брестской, Гомельской и Гродненской областей. Ученые, писатели, религиозные деятели и журналисты уже не один год проводят встречи с жителями, освящая Благодатным огнем и пропагандируя белорусское слово в разных уголках страны.

По «Дороге к святыням» в храмах пройдут молебны, после которых каждый желающий сможет зажечь свечу от Благодатного огня и освятить Светом Просвещения свой дом.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
02 сентября 2009 07:17

Бронзовые вазы из папье-маше

01 сентября 2009 15:24

Новый телеканал TV RAY - в Беларуси

01 сентября 2009 15:17

Сегодня исполняется 40 лет «Песнярам»