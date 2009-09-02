Литургия в честь Дня белорусской письменности

Символическим началом станет научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням».

Сегодня утреннюю литургию отслужили в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. По традиции митрополит Минский и Слуцкий Филарет благословил лампаду с Благодатным огнем, зажженную в Иерусалиме от святого огня у Гроба Господня, и напутствовал путешественников в дальнюю дорогу.

Экспедиция пройдет по святым местам Минской, Брестской, Гомельской и Гродненской областей. Ученые, писатели, религиозные деятели и журналисты уже не один год проводят встречи с жителями, освящая Благодатным огнем и пропагандируя белорусское слово в разных уголках страны.

По «Дороге к святыням» в храмах пройдут молебны, после которых каждый желающий сможет зажечь свечу от Благодатного огня и освятить Светом Просвещения свой дом.