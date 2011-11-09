«Листопад-2011» в Минске. Расписание показов 9 ноября

Новости Беларуси, Минск. Вне конкурса свои работы представят молодые авторы из России, а также известный нидерландский кинорежиссер Йос Стеллинг.

КИНОТЕАТР «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»



11.00 - Пресс-показ. Внеконкурсная программа «Мастер-Класс».

«ТУРИНСКАЯ ЛОШАДЬ» (Венгрия, 146 мин, реж. Бела Тарр).



14.00 – Пресс-показ. Конкурс молодого игрового кино «Молодость на марше».

«ОБРАТНАЯ СТОРОНА СНА» (Ирландия, 88 мин, реж. Ребекка Дейли).



16.00 – Пресс-показ. Конкурс молодого игрового кино «Молодость на марше».

«ОТСУТСТВУЮЩИЙ» (Аргентина, 90 мин, реж. Марко Бергер)

Фильм представляет Марко Бергер.



18.30 – Для широкой публики. Основной конкурс.

«БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ» (Сербия, 121 мин, реж. Олег Новкович).



21.00 - Для широкой публики. Основной конкурс.

«ЧЕРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» (Польша, 105 мин, реж. Антони Краузе).

Фильм представляет Михал Пруски.



ДОМ КИНО



19.00 – Внеконкурсная программа «Панорама южнокорейского кино».

«СТАРЫЙ ПАРТНЕР» (77 мин, реж. Ли Чхун Рёл).



21.00 - Внеконкурсная программа «Польский ракурс».

«ШТУЧКИ» (95 мин, реж. Анджей Якимовски).







КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»



18.30 – Внеконкурсная программа «Ретроспектива Йоса Стеллинга».

«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» (1995, Нидерланды – Бельгия, 123 мин) 21.00 - Внеконкурсная программа «Российские премьеры».

«МИШЕНЬ» (Россия, 154 мин, Реж. Александр Зельдович).



ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ (Малый зал)



17.30 – КОНКУРС МОЛОДОГО ДОК. КИНО

«ПРЕКРАСНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» (Венгрия, 52 мин, Реж. Софи Кабарш).



19.00 – ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «Российские премьеры».

«КОНТАКТ 2011» (Россия, 96 мин, Реж. Сергей Борчуков).

Фильм представляют Сергей Борчуков, Дмитрий Орлов, Ирина Лачина.



21.50 – КОНКУРС МОЛОДОГО ИГРОВОГО КИНО «Молодость на марше».

ОТСУТСТВУЮЩИЙ (Аргентина, 90 мин, реж. Марко Бергер).

Фильм представляет Марко Бергер.



ЦЕНТР-ВИДЕО

Конкурс неигрового кино XVIII ММКФ «Лiстапад»



10.00-13.00 – Зеленый зал. Драгон – форум: Работа над проектами документальных фильмов.



13.00-14.30 – Зеленый зал. Лекция: Международное финансирование документальных фильмов.

Лектор Дорота Рошковска, продюсер.



15.30 – Зеленый зал. Драгон форум: Анализ опыта производства и проката.

«Крузенштерн» (Реж. М. Цуске, 52 мин).



17.00 – Красный зал. Конкурс документального кино.

«Катка» (реж. Х. Трештикова, 90 мин. 2010, Чехия).



17.00 – Синий зал. Внеконкурсная программа. Драгон-форум и фестиваль «Лiстапад» представляют лучшие фильмы польского документального кино.

«Сибирский урок» (реж. В. Старонь, 58 мин), «Киноманы из Калькутты» (59 мин. Режиссер: А. Фидык).

Мастер- класс режиссера К. Матысека. Показ фильма «Клювом и когтем» ( 52 мин).

17.00 – Зеленый зал. Конкурс молодых режиссеров-документалистов.

«Загружая свою жизнь» (реж. А. Шатян, 34 мин. , 2011, Армения).

Фильм представляет режиссер.



18.10 – Зеленый зал.

«Все на благо мира и Носовиц» (82 мин. реж. В. Клусак, 2011, Чехия).



19.30 – Красный зал.

«Страсть» ( реж. С. Биамба, 83 мин. Монголия 2010).

Фильм представляет режиссер.



20.00 – Зеленый зал.

«Из дома в дом» (28 мин. 2010, Реж. С. Мурадян и А. Гаспарян, Армения).



20.45 – Зеленый зал.

«Прекрасные гладиаторы» (реж. С. Каборш. 52 мин. 2010 Венгрия).



КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»

XIII Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»



11.00 – КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ.

«Рыжик в Зазеркалье» (2011, Беларусь, Режиссер-постановщик – Елена Турова).

Фильм представляет режиссер Елена Турова.



14.00 - КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ.

«Ангелы с восточной окраины» (2010, Норвегия, Режиссер - Ларс Берг).