«Листопад-2011» в Минске. Расписание показов 9 ноября

КИНОТЕАТР «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
11.00 - Пресс-показ. Внеконкурсная программа «Мастер-Класс».
«ТУРИНСКАЯ ЛОШАДЬ» (Венгрия, 146 мин, реж. Бела Тарр).
14.00 – Пресс-показ. Конкурс молодого игрового кино «Молодость на марше».
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА СНА» (Ирландия, 88 мин, реж. Ребекка Дейли).
16.00 – Пресс-показ. Конкурс молодого игрового кино «Молодость на марше».
«ОТСУТСТВУЮЩИЙ» (Аргентина, 90 мин, реж. Марко Бергер)
Фильм представляет Марко Бергер.
18.30 – Для широкой публики. Основной конкурс.
«БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ» (Сербия, 121 мин, реж. Олег Новкович).
21.00 - Для широкой публики. Основной конкурс.
«ЧЕРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» (Польша, 105 мин, реж. Антони Краузе).
Фильм представляет Михал Пруски.
ДОМ КИНО
19.00 – Внеконкурсная программа «Панорама южнокорейского кино».
«СТАРЫЙ ПАРТНЕР» (77 мин, реж. Ли Чхун Рёл).
21.00 - Внеконкурсная программа «Польский ракурс».
«ШТУЧКИ» (95 мин, реж. Анджей Якимовски).
КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»
18.30 – Внеконкурсная программа «Ретроспектива Йоса Стеллинга».
«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» (1995, Нидерланды – Бельгия, 123 мин) 21.00 - Внеконкурсная программа «Российские премьеры».
«МИШЕНЬ» (Россия, 154 мин, Реж. Александр Зельдович).
ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ (Малый зал)
17.30 – КОНКУРС МОЛОДОГО ДОК. КИНО
«ПРЕКРАСНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» (Венгрия, 52 мин, Реж. Софи Кабарш).
19.00 – ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «Российские премьеры».
«КОНТАКТ 2011» (Россия, 96 мин, Реж. Сергей Борчуков).
Фильм представляют Сергей Борчуков, Дмитрий Орлов, Ирина Лачина.
21.50 – КОНКУРС МОЛОДОГО ИГРОВОГО КИНО «Молодость на марше».
ОТСУТСТВУЮЩИЙ (Аргентина, 90 мин, реж. Марко Бергер).
Фильм представляет Марко Бергер.
ЦЕНТР-ВИДЕО
Конкурс неигрового кино XVIII ММКФ «Лiстапад»
10.00-13.00 – Зеленый зал. Драгон – форум: Работа над проектами документальных фильмов.
13.00-14.30 – Зеленый зал. Лекция: Международное финансирование документальных фильмов.
Лектор Дорота Рошковска, продюсер.
15.30 – Зеленый зал. Драгон форум: Анализ опыта производства и проката.
«Крузенштерн» (Реж. М. Цуске, 52 мин).
17.00 – Красный зал. Конкурс документального кино.
«Катка» (реж. Х. Трештикова, 90 мин. 2010, Чехия).
17.00 – Синий зал. Внеконкурсная программа. Драгон-форум и фестиваль «Лiстапад» представляют лучшие фильмы польского документального кино.
«Сибирский урок» (реж. В. Старонь, 58 мин), «Киноманы из Калькутты» (59 мин. Режиссер: А. Фидык).
Мастер- класс режиссера К. Матысека. Показ фильма «Клювом и когтем» ( 52 мин).
17.00 – Зеленый зал. Конкурс молодых режиссеров-документалистов.
«Загружая свою жизнь» (реж. А. Шатян, 34 мин. , 2011, Армения).
Фильм представляет режиссер.
18.10 – Зеленый зал.
«Все на благо мира и Носовиц» (82 мин. реж. В. Клусак, 2011, Чехия).
19.30 – Красный зал.
«Страсть» ( реж. С. Биамба, 83 мин. Монголия 2010).
Фильм представляет режиссер.
20.00 – Зеленый зал.
«Из дома в дом» (28 мин. 2010, Реж. С. Мурадян и А. Гаспарян, Армения).
20.45 – Зеленый зал.
«Прекрасные гладиаторы» (реж. С. Каборш. 52 мин. 2010 Венгрия).
КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
XIII Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»
11.00 – КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ.
«Рыжик в Зазеркалье» (2011, Беларусь, Режиссер-постановщик – Елена Турова).
Фильм представляет режиссер Елена Турова.
14.00 - КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ.
«Ангелы с восточной окраины» (2010, Норвегия, Режиссер - Ларс Берг).