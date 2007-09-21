"Листопад-2007" не за горами

В 14 раз минский международный кинофестиваль на неделю соберет знаменитых актеров и режиссеров.

Главное внимание - белорусским картинам. Дебютирует Мария Можар с фильмом "Враги", состоится премьера художественной картины "Око за око" Геннадия Полоки. Впервые в конкурсной программе "Листопада" будут участвовать кинематографисты из Израиля, Венгрии, Дании, Кореи и Чехии.

По традиции, главные награды будут присуждены по итогам зрительского голосования, согласно набранному картинами рейтингу. В рамках кинофестиваля пройдут "Неделя российского кино", Дни кино стран-участниц "Листопада", гала-концерт, парад фестивалей стран СНГ.

Параллельно с "большим" фестивалем, но только на день раньше состоится восьмой Международный фестиваль детских и юношеских фильмов "Листопадик-2007". Его творческие мероприятия в 2007 году посвятят Году ребенка.

