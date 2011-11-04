«Лістападзік-2011»: Беларусь представит фильм «Рыжик в Зазеркалье» Елены Туровой

Новости Беларуси. Минск. Международный кинофестиваль «Лістападзік-2011» открывается в Минске. В конкурсной программе ленты самых разных жанров — от сказок и приключений до историй о любви.

Все они отмечены наградами на международном уровне, поэтому работа жюри в этом году будет особенно сложной.

Судейскую коллегию возглавит актер театра и кино, режиссер, продюсер, заслуженный деятель искусств России Владимир Грамматиков. В Минск приедут мастера детского и юношеского кино из Германии, Нидерландов, Венгрии, Хорватии, Индии, Норвегии, Чехии и россии. Беларусь представит фильм «Рыжик в Зазеркалье» Елены Туровой.

«Лістападзік» традиционно проводится в рамках Минского международного фестиваля «Лістапад». 18-й кинофорум торжественно откроется завтра и продлится до 12 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.