"Лiстападзiк-2006" раздал призы

Восьмой минский международный фестиваль кино для детей и юношества "Лiстападзiк-2006" завершился. Гран-при этого года зрительское жюри присудило латвийскому фильму "Водяная бомба для кота-толстяка". Главный приз и диплом "За лучший полнометражный фильм" профессиональное жюри вручило эстонской картине "Рууди". Отмечена и короткометражная работа из Польши "Братья". Шведка Аманда Давин - лучшая исполнительница детской роли в картине "Объявлена посадка". В анимационной программе "Листопадика" главный приз достался "Капитанской дочке" российского режиссера Екатерины Михайловой. На сей раз россияне собрали наибольшее число наград. Не остались без наград и белорусы. Диплом "За красоту и фантазию" получила Елена Петкевич за мультфильм "Волшебная лавка" и Дмитрий Сущевич с картиной "Змея" за режиссерский дебют.